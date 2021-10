Herbststurm: Es bleibt ungemütlich im Norden Stand: 22.10.2021 06:17 Uhr Den Sturmböen von Tief "Hendrik II" geht allmählich die Luft aus. Dennoch ist heute im Norden und in der Mitte Deutschlands erneut mit Böen oder Sturmböen zu rechnen. Auch Sturmfluten und Gewitter sind möglich.

Eine Sturmflut hatte gestern den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor weitere Sturmfluten. Für das Morgenhochwasser würden noch deutlich erhöhte Wasserstände erwartet, sagte eine Sprecherin. Für Hamburg werde am Morgen erneut eine Sturmflut mit etwa 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Ähnlich werde es wohl in Nordfriesland aussehen. Auch am späteren Freitagnachmittag sei mit Hochwasser zu rechnen. "Wir haben weiterhin nordwestliche Winde", sagte die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von Geschwindigkeiten zwischen 80 und 95 Kilometern pro Stunde, die sowohl die Nord- und Ostseeküste als auch das Binnenland treffen könnten.

Die Meyer Werft in Papenburg hat angesichts der Witterungsverhältnisse die für von Donnerstag auf Freitag geplante Emsüberführung der "AIDAcosma" um 24 Stunden verschoben. Das Schiff wird jetzt voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Ems passieren.

Harz besonders betroffen

Nach Angaben des DWD wütete der erste Herbststurm insbesondere im Harz. Auf dem Brocken seien Windgeschwindigkeiten um die 160 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Für einige Stunden fiel dort sogar das Messgerät aus, sodass der Wind vermutlich noch stärker gewesen sein dürfte, so der DWD. Die Harzer Schmalspurbahnen hatten den Verkehr auf der Brockenstrecke bereits am Mittwochnachmittag eingestellt.

VIDEO: Orkanböen auf dem Brocken: 160 km/h Windgeschwindigkeit (1 Min)

56 Einsätze in und um Göttingen

Die meisten Unfälle im Norden verliefen bisher glimpflich - aber nicht alle. Bei Elend (Sachsen-Anhalt) begrub am Donnerstag ein umstürzender Baum das Auto eines 59-Jährigen unter sich. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Autofahrer schwer verletzt. Ein umstürzender Baum in Wolfsburg verfehlte nur knapp eine 20-Jährige, die gerade aus dem Auto stieg. Ein Ast traf sie jedoch am Kopf, sie kam in eine Klinik. Eine 22-Jährige gab an, ihr Wagen sei auf der A31 von einer Windböe erfasst worden. Die Frau verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab, ihr Auto überschlug sich - sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

In und um Göttingen, Hannover und Oldenburg waren Feuerwehren am Donnerstag wegen des Sturmtiefs im Einsatz. Bei fast allen Einsätzen gehe es darum, Bäume von den Straßen zu räumen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Göttingen. Dort wurden in Stadt und Landkreis bis zum Mittag 56 Sturm-Einsätze registriert. Die Regionalleitstelle Hannover meldete bis zum Vormittag in der gesamten Region Hannover 25 sturmbedingte Einsätze.

Ein Tornado im Kreis Plön?

In Schleswig-Holstein hatten die Feuerwehren nach Angaben der Leitstellen überdurchschnittlich viel zu tun. Im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf (Kreis Plön) berichteten Augenzeugen von einer Windhose oder einem Tornado. In den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und in Neumünster stürzten Bäume um, auch in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg waren die Rettungskräfte im Einsatz. In Lübeck und dem nördlichen Ostholstein zählte die Polizei 14 Einsätze.

Motorradfahrer bekommt Äste ins Gesicht

In Mecklenburg-Vorpommern wirbelte das Sturmtief vor allem im Westen des Landes. Ein 17-jähriger Motorradfahrer bekam nach Angaben der Polizei Äste ins Gesicht und stürzte. Er erlitt dabei aber nur leichte Blessuren, wie es hieß. Es stürzten mehrere Bäume auf fahrende Autos, die Fahrer blieben unverletzt. Dazu gab es immer wieder Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Entwarnung gibt es für den Nordosten aber auch für heute noch nicht: Auch dort sind Sturmböen möglich.

Bei Sturm den Wald unbedingt meiden

Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz warnte davor, bei Sturm in den Wald zu gehen. Dies sei absolut unverantwortlich, so Knolle. Auch wenn der Sturm abgeflaut ist, könnten Bäume noch jederzeit umfallen.

NRW stellt Fernverkehr drei Stunden lang komplett ein

Im Laufe des Donnerstags war es zu größeren Behinderungen im Bahnverkehr gekommen, weil Bäume auf Oberleitungen gefallen waren. In Nordrhein-Westfalen stellte die Deutsche Bahn am Donnerstagvormittag den Fernverkehr im gesamten Bundesland mehr als drei Stunden lang komplett ein. Erst ab dem Mittag rollten auf den wichtigen Strecken von Berlin oder Hamburg wieder erste Schnellzüge, die Bahn warnte vor Folgeverspätungen auf der Strecke von Bonn nach Berlin.

Störungen auch im Norden

Betroffen waren zwischenzeitlich außerdem der Regionalexpress von Hannover nach Norddeich und von Hannover nach Bremerhaven. Auch auf den S-Bahnlinien rund um Hannover gab es Probleme, teilte die Bahn mit. Bäume in den Oberleitungen bremsten beispielsweise die S2 zwischen Seelze und Nienburg oder auch die S4 zwischen Hannover und Hildesheim aus. Auf den Strecken der Privatbahn Erixx im Heidekreuz sowie im Harz kam es immer wieder zu Störungen durch Bäume und Äste im Gleis. Dauerhafte oder langfristige Sperrungen gab es im Norden am Donnerstag aber nicht, teilte ein Sprecher mit.

Zum Wochenende soll sich das Wetter beruhigen und die Sonne hervorkommen. Der Vorhersage zufolge könnte es in der Nacht zum Sonntag aber ersten Bodenfrost geben.

