Herbstferien in Niedersachsen: Was ist jetzt wo erlaubt? Stand: 07.10.2020 08:00 Uhr In Niedersachsen beginnen die Herbstferien - doch auch die Landesregierung rät mittlerweile von Reisen ab. Dazu droht nun auch noch ein Beherbergungsverbot.

Bei Urlaubsreisen sei es unerheblich, ob es sich um einen Inlands-Urlaub oder um einen Flug ins Ausland handele, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich empfehle allen Bürgerinnen und Bürgern, die Herbstferien möglichst zu Hause zu verbringen." Grund für diese Empfehlung: Die seit Wochen steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Was bedeutet das für Urlauber in und und aus Niedersachsen?

RKI zu Corona: Drei Risikogebiete im Land

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist aktuell den Landkreis Vechta in Niedersachsen sowie die Städte Hamm und Remscheid (Nordrhein-Westfalen) als Risikogebiete aus. Zudem gelten auch die Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg beim RKI als Risikogebiete. Wie viele andere Bundesländer auch, will auch Niedersachsen Touristen aus Risikogebieten abweisen. Ein konkretes Datum für dieses sogenannte Beherbergungsverbot fehlt allerdings bislang.

"Mietvertrag damit beendet"

Touristen mit einem negativen Corona-Test dürfen weiterhin in Niedersachsen Urlaub machen, wenn der Test nicht älter als 48 Stunden ist. Bei der Frage nach einer kostenlosen Stornierung der Unterkunft kommt es laut Reiserechtler Paul Degott aus Hannover auf den Einzelfall an: Falls Gäste aus Risikogebieten überhaupt nicht beherbergt werden dürften, sei die Reise schlicht nicht möglich. "Die Folge ist, dass der Mietvertrag damit beendet ist", so Degott. Das angezahlte Geld werde dem Gast zurückgezahlt.

Kulanz-Regelung möglich

Anders sieht es dagegen aus, wenn Anreise und Unterbringung weiterhin möglich sind, weil es nur eine sogenannte Quarantänevorschrift gibt. Dann müsse der Gast auch zahlen, sofern keine kostenlose Stornierung mehr möglich ist, erklärt Degott. Möglich sei dann aber unter Umständen eine Kulanz-Regelung mit Hotel oder Vermieter des Ferienhauses.

