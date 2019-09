Stand: 12.09.2019 11:00 Uhr

Grüne fordern Verbot von gasgefüllten Luftballons

Die niedersächsischen Grünen haben sich dafür ausgesprochen, Gasluftballons verbieten zu lassen. Die steigen gelassenen Ballons würden in den meisten Fällen in der Natur landen und dort von Tieren gefressen, die daran verenden, sagte die Grünen-Landeschefin, Anne Kura, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Auch Luftballons aus Naturlatex seien daher keine echte Alternative. Kura stellte jedoch klar, dass sie kein generelles Luftballonverbot wolle. "Luftballons auf Kindergeburtstagen im Wohnzimmer sind völlig okay und machen Spaß", sagte sie.

Gütersloh als Vorbild

Kura bezieht sich bei ihrer Forderung auf einen Beschluss der Stadt Gütersloh, wo in Zukunft aus Umweltschutzgründen auf fliegende Gasluftballons verzichtet werden soll. Betroffen sind alle städtischen Veranstaltungen und somit auch Kindergärten und Schulen. Bei privaten Feiern bleiben Ballons aber weiterhin erlaubt. Initiativen wie die aus Gütersloh würden helfen, das Bewusstsein für ungewollte Folgen unseres Handelns zu schärfen, sagte Kura.

Umweltministerium wiegelt ab

Das Umweltministerium in Hannover wies die Forderung zurück. "In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden. Warum sollten wir ihnen diese Gefühle nehmen?", sagte ein Ministeriumssprecher der NOZ. "Ein Ballonverbot rettet die Welt ganz bestimmt nicht."

FDP spricht von "Öko-Radikalisierung"

Auch die FDP kritisierte den Vorstoß der Grünen. "Der Überbietungswettbewerb der Verbote geht weiter", erklärte der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer. Er warf den Grünen eine "Öko-Radikalisierung" vor, die immer mehr Menschen in die Arme der AfD treibe.

