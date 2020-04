Stand: 30.04.2020 08:33 Uhr

Gottesdienste müssen trotz Corona möglich bleiben

Ein pauschales Verbot von Gottesdiensten darf es auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht geben. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwochabend entschieden. Damit widersprach es einer Entscheidung des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Die Karlsruher Richter erklärten: Es muss im Einzelfall entschieden werden. (AZ: 1 BvQ 44/20)

Videos 05:21 Hallo Niedersachsen Corona-Lockerungen für Gottesdienste in Aussicht Hallo Niedersachsen Ab dem 30. April könnten auch Gottesdienste schrittweise wieder erlaubt werden. Kirchen und Moscheen sollen nun Konzepte zur Einhaltung der Hygienevorschriften vorlegen. Video (05:21 min)

Gericht: zu hohe Corona-Ansteckungsgefahr

Ein Verein mit rund 1.300 Mitgliedern hatte am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg geklagt. Es ging dabei um das Freitagsgebet während des Fastenmonats Ramadan. Die Kläger wollten es in ihrer Moschee abhalten, das Verbot solle aufgehoben werden. Auch wenn dies "einen überaus schwerwiegenden Eingriff in die grundrechtlich geschützte Glaubensfreiheit" darstelle, sei das Verbot zur Vermeidung von Infektionen weiterhin erforderlich, hieß es in Lüneburg. Wenn viele Menschen in einem Raum beteten und sängen, sei die Ansteckungsgefahr höher als beispielsweise beim Einkaufen. Das Gericht befand, dass Gottesdienste eher wie Konzerte oder Sportveranstaltungen zu bewerten seien.

Bundesverfassungsgericht: Konkrete Umstände prüfen

Das Bundesverfassungsgericht kam nun aber zu dem Schluss, "dass die Verordnung keine Möglichkeit für eine ausnahmsweise Zulassung solcher Gottesdienste in Einzelfällen eröffnet, in denen bei umfassender Würdigung der konkreten Umstände - eventuell unter Hinzuziehung der zuständigen Gesundheitsbehörde - eine relevante Erhöhung der Infektionsgefahr zuverlässig verneint werden kann". Nach Ansicht der Verfassungsrichter könne nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein Gottesdienst trotz der besonderen Umstände auf Antrag erlaubt werden kann. Einen Gottesdienst ausnahmsweise zuzulassen, müsse immer von den konkreten Umständen abhängen. Dabei gehe es unter anderem um die räumlichen Gegebenheiten und darum, ob die Region besonders vom Coronavirus betroffen ist. Die Entscheidung gilt für Moscheen, Kirchen und Synagogen.

Besonderer Infektionsschutz bei Ramadan-Gebeten geplant

Der Verein hatte eine Reihe von Schutzmaßnahmen geplant. So sollten mehrere Freitagsgebete nacheinander abgehalten werden, um die jeweilige Anzahl der Teilnehmer gering zu halten. Die Gläubigen sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen und der Sicherheitsabstand zwischen den Menschen viermal größer sein als es derzeit beispielsweise fürs Einkaufen gilt. Zudem würde bei den Freitagsgebeten nach Angaben des Vereins gar nicht gesungen und der Imam bete laut vor. Die Gemeindemitglieder seien den Verantwortlichen bekannt und könnten einzeln eingeladen werden.

Bislang keine bundesweite Regelung

In den einzelnen Bundesländern gelten derzeit unterschiedliche Regeln in diesem Bereich. In Sachsen und Thüringen sind religiöse Feiern zum Beispiel bereits wieder möglich. Gottesdienste sollen auch Thema des heutigen Treffens zwischen Vertreterinnen und Vertretern von Bund und Ländern sein.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 30.04.2020 | 08:00 Uhr