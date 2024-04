Stand: 29.04.2024 18:10 Uhr Flaschen und Scherben auf A28: Lkw verliert Getränkekisten

Auf der A28, an der Anschlussstelle Westerstede, hat ein Lkw am Montagmittag Teile seiner Ladung verloren: Getränkekisten, Flaschen und Glasscherben verteilten sich in der Auffahrt und auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn in Richtung Leer. Für die Reinigungsarbeiten sperrte die Autobahnmeisterei zeitweise den Hauptfahrstreifen an der Anschlussstelle. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Durch die Scherben sei ein Reifen des Lkw beschädigt worden. Wieso der Lkw seine Ladung verloren hatte, wusste eine Sprecherin der Polizei nicht.

