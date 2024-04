Vermisster Arian: Einsatzkräfte stellen flächendeckende Suche ein Stand: 29.04.2024 17:58 Uhr Der vermisste sechsjährige Arian aus Bremervörde-Elm bleibt verschwunden. Die Polizei wird ab morgen nicht mehr vor Ort sein, sondern von Zeven aus weiter ermitteln.

"Wir wollten alles Menschenmögliche tun, ihn zu finden", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Nachmittag in Elm, dem Wohnort der Familie des Jungen. Aber man müsse jetzt in eine realistische Betrachtung eintreten, wie es weitergehen soll. "Wir gehen jetzt von der Einsatz- in die Ermittlungsphase über", sagte van der Werp. Arians Familie sei über das Vorgehen unterrichtet, es gehe weiter darum herauszufinden, wo der Junge ist und was mit ihm geschehen ist. "Wir stehen an diesem traurigen Punkt", sagte der Polizeisprecher.

Polizeisprecher: "Wir hätten uns ein anderes Ende gewünscht"

Am Sonntag hatte die bislang größte Zahl an Einsatzkräften nach dem autistischen Jungen gesucht. "Wir haben gestern alles in die Waagschale geschmissen", sagte van der Werp. Eine koordinierte Menschenkette von 1.500 Metern Länge hatte noch einmal von der Ortschaft Kranenburg bis nach Elm alles abgesucht. "Am Ende des Tages standen wir mit leeren Händen da", so van der Werp. Nun wird eine neu eingerichtete Ermittlungsgruppe von Zeven aus weiterarbeiten.

Vermisster Arian: Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Wie wahrscheinlich es sei, dass Arian noch am Leben ist, dazu wollte van der Werp nichts sagen. Dass ein Verbrechen geschehen sein könnte, dafür gebe es keinen Anhaltspunkt, so der Polizeisprecher. Man werde anlassbezogen weitersuchen. Das heißt, die Ermittler gehen gezielt Hinweisen nach. Im Moment gebe es aber keine Anlässe mehr. Auch die Bundeswehr zog am Montag ihre Soldaten ab, die sich an der Suche beteiligt hatten.

Ministerpräsident wendet sich an die Eltern von Arian

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zuvor den ehrenamtlichen Helfern, den Einsatzkräften, die oft auch nach Dienstschluss in ihrer Freizeit weiter gesucht hatten sowie den Arbeitgebern für die Freistellung ihrer Beschäftigten gedankt. "Mein Mitgefühl gilt besonders Arians Eltern, die sich in einer unerträglichen Situation zwischen Bangen und Hoffen befinden", teilte der Ministerpräsident am Montag mit.

Arian wird seit sieben Tagen vermisst

Der autistische Junge wird seit vergangenem Montagabend vermisst, sein Vater hatte sich bei der Polizei gemeldet. Sofort wurde eine Suche ausgelöst, die die gesamte vergangene Woche fortgesetzt und immer wieder ausgeweitet wurde. Arian reagiert wegen seines Autismus nicht auf Ansprache, die Einsatzkräfte ließen sich deshalb von einer Expertin beraten. Das Elternhaus hatte der Junge auf Socken verlassen, lediglich leicht bekleidet, mit einem Langarmshirt und einer Hose. Laut Polizei waren täglich rund 800 Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr, THW, DLRG und Polizei im Einsatz.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet, das weiterhin erreichbar ist. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

