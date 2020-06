Stand: 23.06.2020 21:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen: Demo gegen Wohnsituation in Hochhaus

Rund 500 Menschen haben nach Polizeiangaben am Dienstag in Göttingen friedlich gegen die Wohnsituation in einem unter Corona-Quarantäne stehenden Wohnblock demonstriert. Bei der Kundgebung "gegen rassistische Zustände und Polizeigewalt" prangerten Redner eine "systematische Diskriminierung von Schwarzen, People of Color, Roma und Sinti und anderen bei der Wohnungsvergabe" an, wie die "Basisdemokratische Linke" Göttingen twitterte. Laut Polizei verfolgten viele Demonstranten die zahlreichen Redebeiträge der Kundgebung in der Groner Landstraße sitzend. Bewohner des abgesperrten Wohnkomplexes beobachteten demnach aus der Entfernung das Geschehen.

Die ersten 350 Bewohner dürfen raus

Am Sonnabend war es in dem mit einem Bauzaun abgeriegelten Komplex zu Ausschreitungen gegenüber der Polizei gekommen. Acht Beamte wurden dabei verletzt. Diese ging angesichts von Attacken mit schweren Gegenständen mit Pfefferspray gegen randalierende Bewohner vor. Die Stadt verhängte am vergangenen Donnerstag eine Quarantäne für zunächst alle Bewohner, die inzwischen gelockert wurde. Die ersten 350 Menschen durften am Montagabend ihre Wohnungen verlassen. Sie waren zuvor zweimal negativ auf das Virus getestet worden.

