Für Fördergelder: Hannover erschwert das Lüften an Schulen Stand: 26.08.2021 14:30 Uhr Es mutet widersinnig an, aber für die Stadt Hannover scheint es die Lösung zu sein: Sie rüstet Schulfenster so um, dass das Lüften wieder schwieriger wird.

Nur so erhält die Stadt Fördergelder für geplante Luftfilteranlagen. Das Land Niedersachsen unterstützt den Kauf der Filteranlagen nur, wenn die in schlecht belüfteten Klassenzimmern eingesetzt werden. Die rund 200 Unterrichtsräume in Hannover sind seit dem vergangenen Jahr aber gut belüftet. Denn: Die Stadt hatte wegen der Corona-Pandemie an sämtlichen Fenstern Kippsperren abbauen lassen. Die Fenster ließen sich anschließend komplett öffnen. Der Luftaustausch war somit unproblematisch. Um das Geld für zunächst 40 Luftfilter zu bekommen, werden in den Klassenzimmern in Hannover jetzt die Sperren wieder angebracht und damit das Lüften erneut erschwert, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Landesschülerrat hat Verständnis für die Maßnahme

Der Landesschülerrat hat für das Vorgehen Verständnis. Der Vorsitzende Justus Scheper sagt, es müsse alles dafür unternommen werden, damit die Schülerinnen und Schüler in wenigen Wochen nicht wieder mit dicken Jacken im Unterricht sitzen. Dies war vielfach im vergangenen Winter der Fall. Um die Infektionsgefahr zu reduzieren, wurden sämtliche Klassenräume regelmäßig gelüftet.

