Frauentag als Feiertag? Niedersachsen diskutiert im Netz Stand: 08.03.2021 11:47 Uhr In Berlin ist der Internationale Frauentag am 8. März ein Feiertag. Sollte dies auch in Niedersachsen eingeführt werden? Im Netz sagt die große Mehrheit: Ja.

Hunderte Nutzerinnen und Nutzer haben sich schon an der Umfrage von NDR Niedersachsen bei Facebook beteiligt, den Vorschlag heiß diskutiert und kommentiert. Bislang liegt die Zustimmung zur Einführung des Feiertags bei etwa 90 Prozent. Unterstützung kommt dabei auch von Männern: "Er könnte zum Feiertag ausgerufen werden, da Frauen teilweise noch unterdrückt werden und weniger Geld verdienen als Männer", schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer: "Mit dem Tag könnte man das Bewusstsein stärken, wie wichtig Frauen sind."

Mehr Wertschätzung - aber nicht nur an einem Tag

Doch es gibt auch kritische und hinterfragende Stimmen. Ein Punkt taucht dabei immer wieder auf: Es bringe nichts, wenn nur an einem Tag im Jahr auf Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen aufmerksam gemacht wird. Lieber sollte das Gehalt angepasst werden. Das wäre effektiver als ein Feiertag, heißt es etwa von einer Nutzerin. "Sie haben es sich allemal verdient, dass man viel öfter an sie denkt und ihre Arbeit würdigt als nur an einem Tag - dem 8. März", kommentiert ein User. Viele sind sich einig, dass Frauen mehr Wertschätzung verdienen - auch bei der Gehaltsfrage.

Stattdessen: Tag der Bildung?

Andere Nutzerinnen und Nutzer lehnen einen Feiertag aber klar ab: Dann müsse es auch einen Feiertag für Männer geben, heißt es etwa. Mit dem "Vatertag" gebe es den schon, kontert eine Kommentatorin. Eine andere Userin schlägt stattdessen einen Tag der Bildung oder einen Tag der Kunst und Kultur vor.

