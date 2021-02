Fast eine Viertelmillion Niedersachsen in Kurzarbeit

Stand: 22.02.2021 10:01 Uhr

In der Corona-Krise melden Betriebe in Niedersachsen weiter verstärkt Kurzarbeit an. Allein im Januar sind laut Zahlen der Arbeitsagentur Niedersachsen-Bremen rund 7.500 Unternehmen dazugekommen.