Stand: 15.02.2019 15:23 Uhr Ermittler stellen 40 gestohlene Endoskope sicher

Fahnder haben mehr als 40 gestohlene medizinische Geräte im Wert von etwa 1,2 Millionen Euro sichergestellt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) stoppte der Zoll mehrere Pakete am Flughafen Frankfurt. Dort seien Endoskope gefunden worden, die aus einem Einbruch vor einer Woche im Siloah-Krankenhaus Hannover stammen. Zusätzlich fanden die Beamten medizinische Geräte aus einem Bielefelder Krankenhaus. Dies lasse auf eine "vernetzt agierende Tätergruppe schließen", so LKA-Präsident Friedo de Vries in einer Mitteilung vom Freitag.

VIDEO: Zoll stellt 40 gestohlene Endoskope sicher

Die Täter sind weiter auf freiem Fuß

De Vries lobte die enge Zusammenarbeit zwischen Zoll, Staatsanwaltschaft und LKA sowie die "ermittlungstaktisch wirklich hervorragende Arbeit". Wohin die Pakete per Luftfracht geliefert werden sollten, wollte das LKA auf Anfrage von NDR.de nicht öffentlich machen, da die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tätern noch nicht abgeschlossen seien. Festnahmen habe es in Zusammenhang mit der Tat nicht gegeben, bestätigte ein LKA-Sprecher.

Das BKA hat die Tätergruppe im Visier

Laut Bundeskriminalamt (BKA) sind seit 2015 in Deutschland hochwertige medizinische Geräte im Wert von mehr als 28 Millionen Euro aus Krankenhäusern gestohlen worden. Bereits 2017 hatte das BKA vor einer Tätergruppe gewarnt, die sich auf den gezielten Diebstahl von Endoskopen und Koloskopen der Firmen Olympus und Pentax spezialisiert hat. Nach Erkenntnissen des BKA handelt es sich bei den Tätern um eine aus mehreren Personen bestehende Gruppe, die arbeitsteilig vorgeht und der zum Teil auch schwangere Frauen angehören.

