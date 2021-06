Energiewende: Ökostrom-Anteil in Niedersachsen gestiegen Stand: 25.06.2021 17:37 Uhr Der Ökostrom-Anteil am gesamten Stromverbrauch in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen - dabei spielte aber der geringere Energiebedarf in der Corona-Pandemie eine Sonderrolle.

Der sogenannte bilanzielle Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch im Land sei 2020 auf rund 96 Prozent gestiegen, sagte der Niedersächsische Energie- und Klimaschutzminister Olaf Lies (SPD) am Freitag bei der Vorlage des Energiewendeberichts 2020. 2019 hatte dieser Anteil bei gut 81 Prozent gelegen. Im Bundesschnitt seien für 2020 nur 45 Prozent ermittelt worden, hieß es. Berücksichtigt man den gesamten Energieverbrauch und nicht nur den Strommarkt, dann lag der Öko-Anteil in Niedersachsen bei rund 25 Prozent.

Sondereffekte durch die Lockdown-Phasen

Lies betonte, er sehe in Niedersachsen unterm Strich einen "starken Aufwärtstrend bei den Erneuerbaren". Bei der Steigerung von 2019 auf 2020 müsse man jedoch den Sondereffekt einer absolut schwächeren Energienachfrage mit beachten. Diese habe das Gesamtbild etwas verzerrt: "Durch die Lockdown-Phasen wurde weniger produziert, konsumiert und gereist." Auch deshalb habe relativ betrachtet der Anteil der erneuerbaren im Vergleich zu fossilen Trägern zugenommen.

Lies wünscht sich mehr Tempo beim Ausbau

Darüber hinaus müsse der schleppende Ausbau besonders bei der Wind- und Solarkraft vorankommen. "Wir benötigen eine schnellere und deutlichere Wiederbelebung", forderte Lies. Die Planungspfade für die Erweiterung der Ökostrom-Erzeugung müssten ehrgeiziger sein als vom Bund bisher angepeilt. Ein neuer Windenergie-Erlass des Landes sieht einen größeren Flächenanteil für neue Anlagen vor, die Solarenergie soll unter anderem durch verpflichtende Photovoltaik-Zellen auf Gewerbedächern gestärkt werden. "Aber auch hier müssen wir noch schneller werden, wenn wir unsere selbst gesetzten Ziele für eine CO2-freie Stromversorgung halten wollen."

