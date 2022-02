Duderstadt: Neues Verfahren gegen Corona-Leugnerin Stand: 18.02.2022 12:27 Uhr Die Polizei ermittelt gegen eine Ärztin und Corona-Leugnerin aus Duderstadt wegen Volksverhetzung. Gegen die Frau laufen bereits weitere Verfahren.

Bei einer Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen habe die Medizinerin als eine von fünf Rednerinnen die Corona-Schutzimpfungen mit dem Holocaust verglichen, sagte die Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, Jasmin Kaatz. Nach Angaben von Zeugen soll die Ärztin unter anderem die Corona-Schutzmaßnahmen als "Jahrhundertverbrechen" bezeichnet haben. Was derzeit in Deutschland passiere, sei "schlimmer als der Holocaust". Die Bundesrepublik sei ein "Zentrum des Faschismus".

Verfahren wegen falscher Gesundheitszeugnisse

Die Ärztin, die seit Monaten als Rednerin bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Niedersachsen auftritt, ist bereits in einem anderen Fall angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft Göttingen soll sie mehrfach falsche Gesundheitszeugnisse und Impfbefreiungen ausgestellt haben. So habe sie zwischen April 2020 und März 2021 insgesamt 16 jeweils gleichlautende Bescheinigungen zur Vorlage bei Behörden ausgestellt. Diese Atteste sollten die betreffenden Personen davon befreien, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu müssen, obwohl sie keine gesundheitlichen Einschränkungen hatten.

Polizeieinsatz und Durchsuchung in Duderstadt

Mitte Mai löste die Frau in Duderstadt außerdem einen größeren Polizeieinsatz aus. Sie hatte angekündigt, ohne Maske in einem Supermarkt einkaufen zu gehen, obwohl sie dort Hausverbot hatte. Ein gutes Dutzend Beamte der Bereitschaftspolizei verwehrten der Ärztin und einer sie begleitenden Gruppe aus der Corona-Leugner-Szene den Zugang zu dem Geschäft. Infolge der Ermittlungen durchsuchten Ermittler die Praxisräume der Ärztin und stellten Unterlagen sicher.

