Dritte Impfung für Senioren: Hausärzte kritisieren Pläne Stand: 29.07.2021 07:19 Uhr Ältere Menschen sollen laut Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ab Herbst eine dritte Corona-Impfung bekommen können. Der niedersächsische Hausärzteverband hält den Vorstoß für verfrüht.

Es gebe noch nicht ausreichend wissenschaftliche Daten darüber, ob vollständig Geimpfte schwer erkrankten, sagte Jens Wagenknecht, Vize-Landeschef der Hausärzte. Wenn Todesfälle und schwere Erkrankungen durch die bereits bestehende Immunisierung verhindert werden könnten, könne man möglicherweise auf die Auffrischung verzichten. Zudem müsse man die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) abwarten. Sollte ein Auffrischen der Corona-Impfung sinnvoll sein, könnte das ab Dezember nach der Grippeimpfzeit auch in Arztpraxen geschehen, so Wagenknecht.

Gesundheitsministerrunde diskutiert Auffrischungsimpfung

Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens hatte das Thema bei der Landespressekonferenz angerissen. "Wir müssen zu Auffrischungsimpfungen kommen", so Behrens am Dienstag. Darüber sei am Tag zuvor im Kreise der Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder und des Bundes intensiv diskutiert worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) sei gebeten worden, eine wissenschaftliche Grundlage dazu auszuarbeiten. Behrens rechnet auf dieser Grundlage dann damit, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Plänen zustimmen werde. Der RKI-Bericht solle bereits am kommenden Montag vorgestellt werden.

Mobile Impfteams sollen in den Alten- und Pflegeheimen impfen

Behrens rechnet damit, dass im Oktober mit den dritten Impfungen in Alten- und Pflegeheimen begonnen werden kann. Dafür würden in Abstimmung mit den Kommunen mobile Teams aufgestellt. "Wir wissen aus Impfdurchbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, dass die Immunisierung der Älteren sich schneller reduziert, als das bei Jüngeren der Fall ist", sagte die Gesundheitsministerin. "Wir werden ja im September die großen Impfzentren schließen", so Behrens, "das erste Einsatzgebiet der mobilen Teams werden die Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen sein".

Noch kein Impfstoff für elf Prozent der Niedersachsen

Nach Angaben des RKI vom Mittwoch haben in Niedersachsen 64,1 Prozent der Menschen mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. 49,8 Prozent sind bereits vollständig gegen das Virus geimpft. Allein für die unter Zwölfjährigen steht noch kein Impfstoff zur Verfügung - das sind etwa elf Prozent der Bevölkerung.

