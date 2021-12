Corona trübt Weihnachtsmarkt-Saison in Niedersachsen Stand: 23.12.2021 07:29 Uhr Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte im Land ziehen eine gemischte Bilanz. Laut dem Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute lagen die Umsatzeinbußen zwischen 35 und 50 Prozent.

Hätten wir vorher gewusst, wie der Dezember läuft, hätten wir wohl anders entschieden, sagte Frank Tinnemeyer von der Stade Marketing und Tourismus GmbH. Die Beschicker des dortigen Weihnachtsdorfes hatten aufgrund des ausbleibenden Besuchs beschlossen, vorzeitig ihre Buden abzubauen. Die Resonanz sei verhalten bis ernüchternd gewesen, so Tinnemeyer.

Videos 5 Min Wie ist die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten? Johannes Avenarius ist in Hannover unterwegs. Wieland Gabcke begleitet Kontrolleure in Göttingen. Wird 2G eingehalten? (22.11.2021) 5 Min

Hannover: Besucherdelle durch 2G-Plus

Deutlich besser lief es in Hannover, wo die Stadt trotz der Corona-Beschränkungen 850.000 Besucher zählte. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von einem positiven Ergebnis, auch wenn die Beschicker sicherlich weniger eingenommen hätten als erhofft. Der Wechsel von 2G auf 2G-Plus habe zu einer Besucherdelle geführt.

Positives Fazit in Braunschweig

Verhalten positiv fällt die Bilanz in Braunschweig aus. Auch wenn die Umsätze nicht mit denen in den Vorjahren zu vergleichen seien, freue sich der Schaustellerverband darüber, dass der Markt überhaupt so lange geöffnet bleiben konnte, sagte eine Sprecherin. Viele andere traditionelle Weihnachtsmärkte wie in Osnabrück, Oldenburg oder Goslar waren schon Anfang Dezember beendet oder gleich ganz abgesagt worden.

Land unterstützt Standbetreiber

Niedersachsen will Veranstaltern und Schaustellern, die wegen Corona in Not geraten sind, 25 Millionen Euro Hilfsgelder zukommen lassen. Pro Unternehmen seien maximal 50.000 Euro möglich, teilte das Wirtschaftsministerium bereits Anfang Dezember in Hannover mit. Die Standbetreiber benötigten eine Hilfszahlung, mit der auch ein Teil der ausbleibenden Umsätze beglichen werden könnte, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbands Niedersachsen, Kevin Kratzsch. "Die wissen teilweise nicht, wovon sie leben sollen."

