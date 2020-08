Stand: 26.08.2020 21:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Teststaus in Oldenburg und Hannover

Die Mitarbeiter in den Medizinischen Laboren in Oldenburg stoßen an ihre Grenzen. Es gebe Lieferengpässe beim Material für die Auswertung, sagte Matthias Scholz vom Medizinischen Labor Oldenburg am Mittwoch NDR 1 Niedersachsen. Dadurch würden sich die Tests in den Laboren stauen. Grund sei eine steigende Anzahl an Corona-Tests. 300 Tests schaffe das Labor in Oldenburg, 600 Tests bekomme die Einrichtung am Tag. Die Oldenburger Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen fordert eine neue Teststrategie: Quarantäne statt Abstrich.

Videos 01:30 NDR Info VW bietet Corona-Tests für Mitarbeiter an NDR Info Die Mitarbeiter von Volkswagen können sich an den Standorten des Autoherstellers freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Allein in Wolfsburg stehen vier Test-Container. Video (01:30 min)

Mehr Quarantäne statt Tests?

Das sind auch die Pläne der Gesundheitsminister von Bund und Länder. Sie wollen die kostenlosen Corona-Tests für Reisende zum 15. September oder 1. Oktober abschaffen - auch bei Rückkehrern aus sogenannten Risikogebieten. Für die Risikourlauber soll ausschließlich eine Quarantäneregelung eingeführt werden. Sie dürften demnach frühestens nach fünf Tagen einen Test durchführen und die Quarantäne verlassen, wenn dieser negativ ist.

25.909 Tests am Flughafen Hannover in vier Wochen

Am Flughafen Hannover sind innerhalb der vergangenen vier Wochen rund 26.000 Tests vorgenommen worden. Der stärkste Tag sei der 16. August mit 1.814 Testungen gewesen, der schwächste der 1. August mit 642, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), in Hannover. Die KVN begrüße die beabsichtigte Änderung hin zur Quarantäne statt Test, sagte Haffke. Die Tests von Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten fallen dem Sprecher zufolge in aller Regeln negativ aus und bringe die Labore an ihre Kapazitätsgrenzen. Das von der Johanniter-Unfallhilfe betriebene Testzentrum am Airport Hannover hat zwischen dem 30. Juli und dem 24. August 25.909 Abstriche genommen.

