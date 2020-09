Stand: 11.09.2020 18:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Schule in Quakenbrück bleibt länger dicht

Das Artland-Gymnasium in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) bleibt wegen mehrerer Corona-Fälle auch in der kommenden Woche (14. bis 18. September) geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben des Landkreises ist ein weiterer Schüler des Gymnasiums positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit wurde bei insgesamt acht Schülern das Virus nachgewiesen. 14 Klassen und Kurse, der Großteil eines Oberstufenjahrgangs sowie mehr als die Hälfte des Lehrerkollegiums von etwa 70 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Videos 2 Min Corona-Update: Schule in Quakenbrück geschlossen In Niedersachsen wurde wegen mehrerer Corona-Infektionen ein Gymnasium geschlossen Außerdem musste ein Fleischbetrieb im Landkreis Oldenburg die Produktion vorerst stoppen. 2 Min

Schließung zum zweiten Mal verlängert

Das Artland-Gymnasium war am vergangenen Montag, wenige Tage nach dem Beginn des neuen Schuljahres, wegen mehrere Corona-Fälle geschlossen worden. Der vorerst für zwei Tage geltende Ausfall des Präsenzunterrichts wurde zunächst bis Freitag ausgeweitet und nun erneut verlängert. Die rund 800 Schüler werden seitdem im Home-Schooling unterrichtet.

Weitere Informationen Lehrer können sich auf Corona testen lassen Ab sofort können sich Lehrer in Niedersachsen kostenlos und ohne Anlass auf Corona testen lassen. Das hat Kultusminister Tonne (SPD) angekündigt. Das Land gibt dafür elf Millionen Euro. mehr Niedersachsen und der neue Corona-Alltag Die Corona-Infektionen in Niedersachsen bleiben höher als vor den Sommerferien. Deshalb lassen neue Lockerungen auf sich warten. Die Maskenpflicht in Öffis wird stärker kontrolliert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.09.2020 | 17:00 Uhr