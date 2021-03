Corona: Menschen ab 70 Jahren erhalten bald Impfangebot Stand: 09.03.2021 14:41 Uhr Die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sieht Niedersachsen in punkto Impfungen auf einem guten Weg. Bald erhielten alle Menschen ab 70 Jahren ein Impfangebot.

In den kommenden Tagen werde diese Gruppe schriftlich informiert, damit die Betreffenden dann auch einen Impftermin ausmachen könnten, sagte Behrens. Für die Schreiben werde das Land dieses Mal auf die Daten der Kommunen zurückgreifen. "Wir haben aus der Vergangenheit gelernt", sagte Behrens mit Blick auf die Pannen, die es bei den Anschreiben für die Über-80-Jährigen gegeben hatte. Die Impfungen in der zweiten Prioritätsgruppe sollen ihr zufolge noch im März beginnen.

Gruppe der Über-80-Jährigen ist bis Ende März durch

Inzwischen seien in Niedersachsen alle Bewohner und Mitarbeiter von stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft, so Behrens. Bis Ende des Monats sollen dann auch alle Impfwilligen in der Gruppe der Menschen ab 80 Jahren geimpft sein. Um künftig allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können, brauche es verlässliche und konstant hohe Impfstofflieferungen vom Bund. Mit Blick auf die Anzahl der gelieferten Dosen erkennt Behrens für das zweite und dritte Quartal "eine sehr, sehr gute Situation". Die Impfstoff-Mangelverwaltung werde dann ein Ende haben, so die Ministerin.

Hausärzte sollen beim Impfen einsteigen

Um dann auch schnell alle, die es möchten, impfen zu können, soll dies ab April auch bei den niedergelassenen Ärzten möglich sein. Auch die Impfzentren im Land bleiben weiterhin in Betrieb. Derzeit läuft in Niedersachsen ein Pilotprojekt, in dem das Zusammenspiel von Impfzentren und Arztpraxen erprobt wird. Während die fünf daran teilnehmenden Hausarztpraxen aktuell von den Impfzentren mit Impfstoff und Zubehör beliefert werden, soll dies künftig über Apotheken und den Großhandel geschehen - wie es auch bei anderen Impfungen gängige Praxis sei, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. In den Arztpraxen soll dann vornehmlich der bei Kühlschranktemperatur aufzubewahrende Impfstoff von AstraZeneca verabreicht werden - und nach der Zulassung auch der von Johnson & Johnson. Behrens stellte klar: So lange es einen Mangel an Impfstoff gibt, gelte bei der Vergabe weiterhin die Priorisierung.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.03.2021 | 19:30 Uhr