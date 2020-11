Corona-Infektionen: Wer stoppt die Regelverweigerer? Stand: 02.11.2020 16:37 Uhr Trotz der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen scheint es in Niedersachsen weiterhin unbelehrbare Menschen zu geben, die vor allem eines wollen: Party ohne Rücksicht auf Verluste.

von Oliver Weiße

In Hannover hat die Polizei am Wochenende eine Kneipe nahe des Hauptbahnhofs wegen massiver Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln kurzerhand dichtgemacht. Dort feierten laut Polizei 400 bis 500 Personen, die teilweise auf den Tischen tanzten. Maskenpflicht und Abstandsregeln wurden missachtet. Auch in den anderen Hochrisikogebieten wie in Cloppenburg wurden die Corona-Regeln ignoriert. Bleibt nach dem vorläufig letzten Wochenende mit offenen Lokalen die Frage, wer diejenigen stoppt, die durch ihr Verhalten andere Menschen in der Corona-Pandemie gefährden.

Sozialministerium: "Können nur an Vernunft appellieren"

Beim niedersächsischen Sozialministerium, das momentan quasi als Landes-Corona-Ministerium fungiert und jeden Tag aufs Neue eine höhere Zahl an Neuinfektionen vermelden muss, verweist man auf die geltenden Bestimmungen. "Für die Durchsetzung der Maßnahmen sind wir nicht zuständig", sagte der Sprecher des Hauses, Oliver Grimm, auf Nachfrage von NDR.de. Man könne nur an die Vernunft und Einsicht der Menschen appellieren, sich an die Regeln zu halten. Dies durchzusetzen sei Aufgabe der Polizei und der Ordnungsämter der Kommunen.

Für viele ist Rücksicht offenbar ein Fremdwort

Auf einer Karte im Internet, die die Inzidenzwerte der Landkreise - also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner - anzeigt, ist Niedersachsen in vielen Teilen tiefrot - wohl auch dank der Menschen, für die Abstand, Maske und Rücksicht offenbar Fremdwörter sind. Wie viel hilft der beschlossene Teil-Lockdown, wenn es hartnäckige Verweigerer gibt, die auch in der Pandemie nach dem Motto "ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt" leben?

Videos 2 Min Corona Kompakt: Disco-Betreiber ignoriert Auflagen In einer Osnabrücker Disco wurde massiv gegen die Corona-Verordnung verstoßen. (26.09.2020) 2 Min

Schwarze Schafe ruinieren Branchenruf

Beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga haben die Eskapaden einiger Gastronomen für Ärger gesorgt. "Wir halten überhaupt nichts davon", sagte Geschäftsführerin Renate Mitulla gegenüber NDR 1 Niedersachsen. "Die Gastronomie hat es mit viel Disziplin geschafft, dass Restaurants und Gaststätten keine Infektionsherde sind, und jetzt das." Mit einer Freibier-Aktion, wie es sie in Hannover gab, werde der Ruf einer ganzen Branche ruiniert, so Mitulla.

Corona-Verstöße könnten teuer werden

Verstöße wie der enthemmte Tanzabend in Hannover können für die Wirte teuer werden. Die Region Hannover, die die Bußgelder festlegt, hat sich auf Nachfrage von NDR.de bislang noch nicht dazu geäußert, wie hoch das Bußgeld sein wird. Geht es nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes, droht dem Betreiber wegen des Verstoßes gegen diese Verordnung und den Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) hatte der Betreiber des geschlossenen Lokals behauptet, dass strikt auf die Einhaltung der Regeln geachtet worden sei. Der Polizei hatte sich nach eigenen Angaben allerdings ein anderes Bild geboten.

Fast 900 Verfahren allein im Landkreis Cloppenburg

Derweil sind in der Corona-Hochburg Cloppenburg seit März insgesamt fast 900 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln eingeleitet worden. 670 davon seien mit einem Bußgeld-Bescheid abgeschlossen worden - und in der letzten Woche seien dann noch einmal 150 weitere Verfahren hinzugekommen, berichtet Kreissprecher Frank Beumker auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen. Für Uneinsichtige kann ein Verstoß schnell mehr als 100 Euro kosten, für Gastronomen und Einzelhändler noch mehr. 120.000 Euro mussten die Corona-Sünder in dem Landkreis bereits zahlen und uneinsichtige Jugendliche seien zu Sozialstunden verpflichtet worden, heißt es vonseiten des Landkreises.

Bleibt die Frage, wie sehr schmerzen Bußgelder jemanden, der völlig rücksichtslos durch die Corona-Pandemie feiern will? Im Zweifel kostet das Virus nämlich nicht nur ein paar Hundert Euro für derzeit untersagten Spaß - es kostet Menschenleben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2020 | 17:00 Uhr