Corona: In dieser Reihenfolge wird geimpft

Die drei von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe gegen eine Infektion mit dem Coronavirus stehen Deutschland derzeit lediglich in kleinen Mengen zur Verfügung. Deshalb hat die Bundesregierung in einer Impf-Verordnung klar geregelt, wer wann mit einer Impfung an der Reihe ist. Bevor der Impfstoff für alle freigegeben wird, müssen zunächst alle Impfwilligen aus den drei Gruppen mit höchster Priorität, hoher Priorität und erhöhter Priorität geimpft sein. Wer in der Reihenfolge wann dran ist, zeigen die Grafiken in der folgenden Bildergalerie.

