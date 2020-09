Stand: 05.09.2020 12:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Hilfen: Entlastung für Studierende möglich

Niedersachsen will den 210.000 Studierenden im Land in der Corona-Krise mit mehreren Maßnahmen entgegenkommen. So erwägt die Regierung, den angehenden Wissenschaftlern eine Art Freisemester einzuräumen. Wissenschaftsminister Björn Thümler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Ich halte eine Verlängerung der Regelstudienzeit für denkbar." Diese solle einmalig auf ein Semester begrenzt sein, so Thümler. Für den Fall, dass die Landesregierung dem entspreche, werde die Förderhöchstdauer des BAföG ebenfalls um ein Semester angepasst. Niedersachsens Universitäten sollen zudem die Möglichkeit bekommen, die Langzeitstudiengebühren für ein Semester zu erlassen.

Keine Rückzahlung von Semesterbeiträgen

Studenten hatten in der vergangenen Woche in Hannover für Corona-Hilfen demonstriert. Dem studentischen Ansinnen, Semestergebühren zurückzubezahlen, erteilte Thümler allerdings eine Absage. "Es wird keine Geldrückflüsse geben", sagte der CDU-Politiker. Der Minister kündigte zugleich Entlastungen für Erstsemester an. Sie sollen vorrangig an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Bei Prüfungen hätten Hochschulen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise durch die Wahl alternativer Formate oder Verschiebungen.

