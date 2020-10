Corona: Beratung über neue Verordnung vor dem Abschluss Stand: 22.10.2020 13:20 Uhr Die neue Niedersächsische Corona-Verordnung soll am Freitag in Kraft treten. Sie sieht offenbar eine Verschärfung der Maskenpflicht und eine Sperrstunde vor.

Am Donnerstagmorgen wurden die Beratungen unter anderem mit einer Anhörung der kommunalen Spitzenverbände fortgesetzt. Die rot-schwarze Landesregierung will die neuen Corona-Regeln voraussichtlich am Nachmittag erläutern. Ursprünglich sollte bereits am Mittag eine Pressekonferenz zu der Verordnung stattfinden, diese fiel aufgrund der noch laufenden Gespräche jedoch aus.

Grenzwerte für Maskenpflicht und Sperrstunde

Wie aus dem Entwurf der neuen Verordnung hervorgeht, sind weitere Einschränkungen vorgesehen: So soll es eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr geben, wenn eine Kommune über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt. Steigt die Inzidenz auf über 50, dürfen Gastronomiebetriebe zudem keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen. Ab dem Wert von 35 müssen auch unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum nicht nur vorübergehend zusammenkommen.

Inzidenz steigt landesweit über 40

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist erneut stark gestiegen. Allein in Niedersachsen wurden weitere 754 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit landesweit mittlerweile bei einem Wert von 40,5.

