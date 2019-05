Stand: 28.05.2019 18:11 Uhr

Computerpanne legt norddeutsche Finanzämter lahm

Nach einer technischen Panne liegen die Computer aller Finanzämter in Norddeutschland lahm. In Niedersachsen und Bremen soll die Störung wohl noch bis Freitag dauern. In den Behörden in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein könnten die Rechner bereits am Mittwoch wieder einsatzfähig sein. Bei einem routinemäßigen Lasttest hatte sich das zentrale Rechenzentrum für alle 141 Finanzämter Norddeutschlands heruntergefahren, wie das Niedersächsische Landesamt für Steuern am Dienstag in Hannover mitteilte. Der Fehler sei in der Nacht behoben worden. Bis die Rechner in allen Finanzämtern wieder laufen, dauere es aber noch.

28.500 Finanzamtsmitarbeiter in Norddeutschland betroffen

Von den Ausfällen betroffen sind rund 28.500 Mitarbeiter. Lasttests werden einmal im Monat durchgeführt, um Fehler zu lokalisieren und zu bereinigen. Ein ungeplantes und ungeregeltes Herunterfahren der empfindlichen IT-Systeme wegen eines Fehlers führt den Angaben zufolge grundsätzlich zu einem Ausfall.

Finanzämter in Niedersachsen von Trojaner attackiert

Einen Tag vorher war bekannt geworden, dass die Finanzbehörden in Niedersachsen in der vergangenen Woche von einem Trojaner attackiert worden waren. Unbekannte hatten mit gefälschten Mails versucht, Zugriff auf die Computersysteme der Finanzverwaltung zu bekommen. Daher werden seit dem 21. Mai Mails mit Excel- oder Worddateien aus Sicherheitsgründen vorübergehend blockiert. Ersatzweise können Anhänge aber als PDF geschickt werden. Auch andere Behörden in Niedersachsen hatten dahingehend Gegenmaßnahmen ergriffen.

