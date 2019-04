Stand: 04.04.2019 07:17 Uhr

CDU will Intensivtäter schneller abschieben

Die CDU im niedersächsischen Landtag will erreichen, dass schwer kriminelle Asylbewerber schneller abgeschoben werden. Die Fraktion will diejenigen in den Blick nehmen, die schon mehrfach wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurden, zum Beispiel wegen Messerangriffen oder Sexualdelikten. Solche Intensivtäter müssten abgeschoben werden, anstatt sie immer wieder anzuklagen, sagte CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann NDR 1 Niedersachsen. Die Christdemokraten fordern eine Expertengruppe: Polizei, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde sollten eine Stelle bilden, die sich um jeden dieser Einzelfälle kümmere, fordert Schünemann: "Die Gesamtsituation muss beurteilt werden - und da kann es sinnvoll sein, dass man so schnell wie möglich abschiebt. Aber das kann man nur beurteilen, wenn alle drei Institutionen an einem Tisch sitzen." Die Expertengruppe solle den Weg des Täters eng begleiten - im Zweifel so lange, bis er im Flugzeug auf dem Weg in sein Heimatland sitze, so Schünemann.

Videos 02:33 Hallo Niedersachsen Innenminister Pistorius plant Abschiebebehörde Hallo Niedersachsen Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärt die Pläne zu einer zentralen Abschiebebehörde. Sie soll noch dieses Jahr die Arbeit aufnehmen. Video (02:33 min)

Städtetag begrüßt Vorstoß

In Bayern gibt es eine solche Expertengruppe bereits - sie schaut sich den jeweiligen Intensivtäter an und klärt auch ab, ob eine schnelle Abschiebung sinnvoll und rechtlich möglich ist. Der Niedersächsische Städtetag unterstützt den CDU-Vorstoß. Zwar liege die Zahl der Intensivtäter landesweit geschätzt bei unter 100, dennoch müsse man überlegen, ob man diesen Personenkreis stärker ins Visier nehmen sollte, als das zurzeit geschehe, sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning NDR 1 Niedersachsen. Intensivtäter stellten ein Sicherheitsrisiko dar, das Klima werde vergiftet: "Wenn sie einen stadtbekannten Intensivtäter haben, geht das durch die Presse - und all das leistet dem Thema Integration keinen guten Dienst", so Arning.

Aus dem SPD-geführten Innenministerium heißt es: Derzeit werde untersucht, wie die Abschiebungen von ausländischen Mehrfach- und Intensivtätern verbessert werden können - zum Beispiel durch eine spezialisierte Organisationseinheit.

