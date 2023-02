Bramsche: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs an 16-Jährigem Stand: 28.02.2023 14:44 Uhr Ein 81-Jähriger soll in Bramsche (Landkreis Osnabrück) auf einen 16-Jährigen und sich selbst geschossen haben. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler gehen von Vorsatz aus.

Gegen den Verdächtigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag sagte. Der 81-Jährige habe am Morgen vor einem Wohnhaus in der Moltkestraße mehrere Schüsse abgegeben und den 16-Jährigen getroffen. Anschließend habe der Senior auf sich selbst geschossen, hieß es weiter von der Behörde. Beide kamen einer Polizeisprecherin zufolge mit Rettungshubschraubern in nahe gelegene Krankenhäuser. Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich laut Staatsanwaltschaft offenbar.

Grundschule in Bramsche nicht von Schüssen betroffen

Der Tatort liegt gegenüber der Martinusschule, einer Grundschule. Diese ist laut der Sprecherin nicht von der Tat betroffen gewesen. Für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Der Bereich um die Moltkestraße war zunächst großräumig abgesperrt. Die Kinder und Lehrkräfte, die den Vorfall mitbekommen hatten, wurden demnach seelsorgerisch betreut. Ab dem Mittag sollte der Unterricht abgebrochen und die Kinder nach Hause geschickt werden. Dafür sollten Busse bereitgestellt werden.

