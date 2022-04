Bischöfe: Ostern gibt Hoffnung auf Leben und Licht Stand: 17.04.2022 10:00 Uhr Die niedersächsischen Bischöfe haben sich in ihren Osterpredigten mit Botschaften zum Fest an die Gläubigen gewandt. Das bestimmende Thema der Predigten war dabei der Krieg in der Ukraine.

Eine Normalität gebe es nicht mehr - so sagte es Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Der Auferstehungsgedanke sei für die Menschen in der Ukraine ein Lebenselixier, weil ein Morgen angekündigt werde, so Meister bei seiner Predigt in der Marktkirche in Hannover.

AUDIO: Ostern stößt eine Tür auf (20 Min) Ostern stößt eine Tür auf (20 Min)

Adomeit: Beeindruckt von Hilfsbereitschaft

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, zeigte sich von der Hilfsbereitschaft vieler Menschen beeindruckt. Europa habe gezeigt, dass es in der Lage sei, Millionen Geflüchtete aus der Ukraine großzügig und effektiv aufzunehmen.

Weitere Informationen Niedersachsens Kirchen feiern Ostergottesdienste: Was gilt? Nach zwei Corona-Jahren laden die Kirchen zu den Feiertagen wieder zu Gottesdiensten in Präsenz - aber noch mit Vorsicht. mehr

Leben und Licht stärker als Tod und Finsternis

Ostern heiße, bei Gott sei das Leben stärker als der Tod, das Versöhnen stärker als Krieg. Das betonte Heiner Wilmer, Bischof des Bistums Hildesheim. Die Osterbotschaft gelte auch angesichts der Toten der Corona-Pandemie und der Kriege in der Welt, sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. In der Osternacht "stellen wir uns der Finsternis um uns und in uns und erfahren doch den Durchblick des Lichts", sagte Bode in seiner Osterpredigt am Karsonnabend im Osnabrücker Dom.

Bode: Rolle der Frauen stärken

Bode sprach sich in seiner Predigt zudem dafür aus, die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche aufzuwerten. Ihnen sollten auch sakramentale Ämter übertragen werden, sagte er. Schließlich seien es Frauen gewesen, die den Jüngern damals zuerst davon berichteten, dass Jesus Christus auferstanden sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2022 | 10:00 Uhr