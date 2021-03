Behrens: Mehrheit der Erwachsenen bis Mitte Juni geimpft Stand: 29.03.2021 09:28 Uhr Impfungen sind das Mittel, um die Corona-Pandemie zu überwinden. Laut Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) wird bis zum Sommer die Mehrheit der Erwachsenen in Niedersachsen geimpft sein.

Derzeit werden nach Angaben der Ministerin werktags fast 40.000 Impfdosen in Niedersachsen verabreicht. "Wenn es so weiterläuft und wir die vom Bund zugesagten Liefermengen an Impfstoff auch tatsächlich bekommen, müssten wir Mitte Juni mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Niedersachsen zumindest einmal geimpft haben", sagte Behrens am Montag.

Dritte Priorisierungsgruppe startet im Juni

Im Juni könnten dann auch die Impfungen in der dritten Priorisierungsgruppe beginnen. Zu dieser Gruppe zählen unter anderem alle Menschen zwischen 60 und 69 Jahren sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Behrens zeigte sich zuversichtlich, dass es im Herbst "eine sehr gute Durchimpfungsquote in Niedersachsen" gibt.

Aktuell 10,2 Prozent der Niedersachsen geimpft

Die Gesundheitsministerin schätzt die Lage damit etwas zurückhaltender ein als Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der hatte am Freitag in seiner Regierungserklärung im Niedersächsischen Landtag erklärt, dass im Sommer alle Menschen geimpft sein könnten, die dies wollten. In Niedersachsen leben knapp acht Millionen Menschen. Von ihnen sind laut aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts bislang rund 817.000 mindestens einmal geimpft - und damit 10,2 Prozent. Niedersachsen hat damit im Ländervergleich bei der Impfquote leicht aufgeholt.

