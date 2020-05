Stand: 28.05.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bauern wollen wieder mit Traktoren demonstrieren

In Osnabrück wollen Landwirte mit ihren Traktoren im Rahmen einer bundesweiten Aktion gegen verschärfte Umweltauflagen demonstrieren. In Osnabrück sind nach Angaben der Stadt 50 Teilnehmer mit ihren Traktoren angemeldet, die von 11.30 Uhr an vom NABU-Büro weiter zur SPD-Geschäftsstelle fahren wollen. Auch für Hannover und Oldenburg wurde von der Bauernbewegung "Land schafft Verbindung" zu Protestaktionen aufgerufen. Doch weder den Städten noch den Polizeidienststellen lag eine Anmeldung zur Demonstration vor.

Videoschalte der Agrar- und Umweltminister

Unterdessen wollen die Agrar- und Umweltminister heute Vormittag bei einem Sondertreffen mit der Europäischen Union über die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 sprechen. Für Niedersachsen nimmt Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) an der Videoschalte teil.

Kritik an der Bundesregierung

Im vergangenen Jahr war die Bewegung "Land schafft Verbindung" vor allem mit Treckerdemos und Kritik an der Düngeverordnung und neuen Regeln zum Insektenschutz bekannt geworden. Auch das Landvolk, der Landesbauernverband in Niedersachsen, ist mit der Politik der Bundesregierung nicht zufrieden. Die zusätzlichen Verschärfungen der Umweltauflagen seien angesichts der noch längst nicht überwundenen Corona-Krise unzumutbar, kritisierte Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr.

