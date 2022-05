Bau des LNG-Terminals Wilhelmshaven: Habeck warnt vor Klagen Stand: 05.05.2022 11:57 Uhr Mit dem ersten Rammschlag haben in Wilhelmshaven die Arbeiten für das erste schwimmende Flüssigerdgas-Terminal begonnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte vor Klagen.

"Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung", sagte Habeck, der den Rammschlag am Voslapper Groden am Morgen von Bord eines Schiffes aus verfolgte. Allerdings warnte der Grünen-Politiker davor, dass juristische Auseinandersetzungen das verhindern könnten - und vor den Konsequenzen. "Sollten wir die LNG-Terminals nicht haben, und sollte das Gas nicht aus Russland kommen, ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet", sagte Habeck bereits am Mittwoch zum Fernsehsender RTL.

Videos 1 Min Arbeiten für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven beginnen (28.04.2022) Landes- und Bundesregierung machen Druck: Ende des Jahres werden schon die ersten Tankschiffe mit LNG-Gas erwartet. 1 Min

Umweltschützer wollen Bau des Terminals verhindern

Hintergrund ist Kritik der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie verlangt einen Baustopp, weil das Terminal Schweinswale gefährden und ein Unterwasser-Biotop unwiederbringlich zerstören könne. Für den rund 370 Meter langen Anleger werden 150 Stahlpfähle mit einer Länge von 50 Metern in den Meeresboden gerammt. Die DUH sieht das Rechtsstaatlichkeitsprinzip verletzt, da Naturschutzverbände bisher nicht in die Planungen eingebunden worden seien. Die DUH hat deshalb Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt. Auch der Naturschutzbund (NABU) kritisierte den Baubeginn: LNG "als 'saubere Energie' zu bezeichnen, sei geradezu zynisch", sagte der Landesvorsitzende Holger Buschmann. Der erste Rammschlag "sei ein Trauertag und keiner, den man feiern kann".

Habeck und Lies unterzeichnen Ausbau-Vereinbarung

Beim Besuch der geplanten Anlegestelle unterzeichneten Habeck und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine Absichtserklärung zum Ausbau der LNG-Infrastruktur. Wilhelmshaven soll dabei als erste Drehscheibe für umweltschonende Energien, als sogenannter Energyhub, eine entscheidende Rolle spielen. Der Bundeswirtschaftsminister schloss außerdem Verträge, um vier schwimmende Terminals zu mieten. Das LNG soll mit vier Tankschiffen angeliefert, erwärmt und dann in die Gasnetze eingespeist werden. Der Bau weiterer LNG-Terminals ist in Stade und Brunsbüttel geplant.

Was ist LNG? LNG ist die Abkürzung für Liquefied Natural Gas. Es ist der derzeit schadstoffärmste fossile Brennstoff, der in der Schifffahrt und im Schwerlastverkehr einsetzbar ist. Das Erdgas wird auf minus 162 Grad Celsius gekühlt und damit verflüssigt. Da es nur etwa ein Sechshundertstel des Volumens von gasförmigem Erdgas aufweist, kann es in große Tanker geladen und per Schiff oder Lkw über weite Strecken transportiert werden - unabhängig von Pipelines. Gerade im Vergleich zum Dieselmotor stoßen moderne LNG-betriebene Motoren weniger CO2 aus, bei Schiffen und im Schwerlastverkehr etwa 20 Prozent weniger. Der Ausstoß von Schwefeloxiden und Rußpartikeln wird ganz vermieden. Allerdings sind die Investitionskosten für ein Schiff mit einem zusätzlichen LNG-Motor um 20 bis 30 Prozent höher als für einen herkömmlichen Schiffsantrieb. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft

200.000 Euro Miete - pro Tag

Die Pipeline in Wilhelmshaven soll im Winter fertig sein, sodass Ende des Jahres, spätestens aber Anfang 2023 rund zehn Milliarden Kubikmeter Gas fließen können. Das sind fast zehn Prozent des deutschen Gasverbrauchs. Allein die schwimmende Plattform kostet rund 200.000 Euro Miete pro Tag. Der Bund will fast drei Milliarden für die vier schwimmenden Anlagen ausgeben.

Streit um Finanzierung und Fördergelder

Bei der Finanzierung des LNG-Terminals gibt es allerdings noch Unklarheiten. Dabei geht es konkret um 40 Millionen Euro, die vom Bund kommen sollen und eigentlich dafür gedacht waren, die Folgen des Kohleausstiegs in Wilhelmshaven abzumildern. Doch das Landesministerium für Regionale Entwicklung verlangt von der Stadt Wilhelmshaven, die Millionen stattdessen zunächst in den Bau des LNG-Terminals zu stecken - also die Fördergelder für einen anderen Zweck zu verwenden. Ein Vorgehen, das rechtlich zumindest umstritten ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 05.05.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Energie