Altmaier stellt Diskobetreibern Corona-Hilfen in Aussicht

Deutschlands Diskothekenbetreiber gehen am Stock: Seit Monaten sind viele Discos und Clubs geschlossen, Existenzen bedroht. Schwarze Schafe in der Branche sorgen zudem für schlechte Schlagzeilen. Rund 200 Betreiber haben im "Alando Palais" in Osnabrück beim jährlichen Treffen des Bundesverbands deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe ein Thema diskutiert - Corona. Für eine halbe Stunde war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Osnabrück per Video zugeschaltet. Altmaier stellte finanzielle Unterstützung aus Berlin zumindest in Aussicht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ein kleiner Lichtblick für die arg gebeutelte Branche.

Perspektive zu Wiedereröffnung düster

Altmaier nahm demnach aus dem Gespräch mit den Eventunternehmern vor allem zwei Botschaften mit: Die Diskotheken seien Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Besser, man feiere öffentlich und kontrolliert als heimlich und zügellos, hieß es. Und: Die Branche benötigt Hilfen vom Staat. Die sollen kommen. Doch eine zeitliche Perspektive gibt es bei heftig steigenden Infektionszahlen weiterhin nicht. In diesem Jahr sei mit einer Wiedereröffnung wohl nicht zu rechnen. Die Betreiber hoffen auf das Frühjahr 2021.

