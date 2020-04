Stand: 26.04.2020 09:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Agrarministerin wirbt für Lockerungen im Tourismus

Niedersachsens Agrar- und Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) plädiert dafür, den Tourismus in Niedersachsen umsichtig wieder hochzufahren. Zwischen Harz und Heide gebe es Betriebe, die trotz der Corona-Pandemie Gäste empfangen könnten, sagte Otte-Kinast im Studiogespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Das Land habe nicht nur an der Küste einen starken Tourismussektor, sondern beispielsweise auch im Harz oder im Weserbergland.

In Ferienwohnungen bleiben Familien unter sich

So sollten etwa Ferien auf dem Bauernhof bald wieder möglich sein können, forderte die CDU-Politikerin. Familien würden geschlossen anreisen und kämen in den Ferienwohnungen auf den Höfen mit niemandem in Kontakt. Das sei in Hotels anders, wo Abstands- und Hygieneregeln, etwa am Frühstücksbuffet, nur sehr schwierig eingehalten werden könnten.

Hohe Kosten drohen bei längerer Schließung

Werde der Tourismussektor nicht bald wieder behutsam geöffnet, müsse der Staat viel Geld in die Hand nehmen, um die betroffenen Betriebe nach der Pandemie zu retten. Die strengen Verhaltensregeln zu Beginn der Corona-Krise sind nach Ansicht von Otte-Kinast richtig und sinnvoll gewesen. Es sei so gelungen, die Infektionszahlen gering zu halten. Nun müsse geschaut werden, wo und wie einzelne Vorschriften gelockert werden könnten.

