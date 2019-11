Stand: 29.11.2019 21:40 Uhr

AfD-Parteitag: Tausende Demonstranten erwartet

Wenn am Sonnabend rund 600 Delegierte beim Bundesparteitag der Alternative für Deutschland (AfD) eine neue Parteispitze wählen, werden in Braunschweig Tausende Gegendemonstranten erwartet. Allein dem Braunschweiger "Bündnis gegen Rechts" haben sich unter dem Motto "Stoppt die AfD" rund 160 Organisationen und Verbände angeschlossen. Zu der Großkundgebung werden mehr als 10.000 Menschen erwartet. Bis zu 12.000 sollen es insgesamt werden. Die erste Kundgebung fand bereits am Freitagabend statt. Das Bündnis "Nationalismus ist keine Alternative" hatte zu einer Protestaktion aufgerufen. Die Polizei sprach von mehreren Hundert Teilnehmern, nannte aber keine Details.

Proteste von morgens bis zum späten Nachmittag

Die Demonstranten wollen morgens an der Volkswagen-Halle starten, mittags ist eine Andacht mit Landesbischof Christoph Meyns im Dom geplant. Etwa zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr folgt die Großkundgebung vor dem Schloss, zu der Reden und kulturelle Beiträge geplant sind. Ansprachen sind laut dem "Bündnis gegen Rechts" unter anderem von Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD), VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, dem israelischen Autor Sally Perel und DGB-Vorstand Annelie Buntenbach vorgesehen. Die Behörden rechnen während der Kundgebungen mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet.

Vielseitiger Protest von Kultur, Marketing und Wirtschaft

"Es machen sich auch immer mehr Gruppen mit eigenen Aktivitäten auf den Weg", sagte Bündnis-Sprecher Sebastian Wertmüller. Die Kulturszene bereite eine eigene Demonstration vor, aus dem Marketingbereich sei eine eigene Homepage geschaltet worden, auf der sich Personen des öffentlichen Lebens mit Bildern und Aussagen zum Thema AfD und Rassismus äußern. Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig (AGV) lässt einen Plakatwagen durch die Stadt fahren, auf dem eine Aufnahme von Geflüchteten zusammen mit ihren Geschäftsführern zu sehen ist. Volkswagen hat auf Initiative des Betriebsrats sein Logo am Tagungsort - der Volkswagen-Halle - überdecken lassen.

Polizei erwartet rund 500 gewaltbereite Aktivisten

Neben friedlichen Demonstranten erwarten die Behörden auch einen harten Kern gewaltbereiter Aktivisten. Die Polizei schätzt, dass über 500 Personen aus linksextremistischen Gruppen nach Braunschweig kommen, sagte Einsatzleiter Roger Fladung zu NDR 1 Niedersachsen. Ordnungsdezernent Claus Ruppert verweist auf die Erfahrungen vorheriger AfD-Bundesparteitage. "Da sind Barrikaden errichtet worden, da sind Reifen angezündet worden, da gab es körperliche Auseinandersetzungen, auch Einwirkungen auf Delegierte", sagte Ruppert. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge am Wochenende mit 1.000 Beamten aus Niedersachsen und weiteren Bundesländern im Einsatz.

