Achtung, Blitzeis: Regengebiet zieht über Niedersachsen Stand: 15.02.2021 12:46 Uhr Von Westen her zieht heute Regen über das Land, der im Osten in Schnee übergeht. Wegen der vielerorts noch gefrorenen Böden gefährdet dann Blitzeis den Verkehr.

Im Nordwesten Niedersachsens gab es bis zum Mittag keine größeren Unfälle oder Probleme, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In Ostfriesland hätten sich laut Polizei lediglich ein paar Autos auf glatter Fahrbahn gedreht. Die meisten Verkehrsteilnehmer seien vorsichtiger unterwegs. Im Raum Hannover, im Leinebergland und im Harz erwarten Meteorologen bis zum Nachmittag Regen beziehungsweise Schnee. In Ostniedersachsen können bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen, die ebenfalls für glatte Straßen sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Regionalbahnen fahren verspätet oder fallen aus

Der Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen ist unterdessen stark eingeschränkt. Vielerorts fahren Züge verspätet oder fallen aus, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am Morgen entfielen unter anderem Züge auf den Strecken Braunschweig-Schöppenstedt, Göttingen-Einbeck-Mitte und Northeim-Nordhausen. Durch gesperrte Bahnsteige könne es außerdem dazu kommen, dass es keinen Halt gibt, etwa bei der S3 von Hannover in Fahrtrichtung Hildesheim. S-Bahnen zwischen Celle und Hannover Hauptbahnhof sowie die Expresslinie von Seelze nach Hameln fallen heute aus. Die übrigen Einschränkungen sollen im Laufe des Tages aufgehoben werden. Von den privaten Bahnbetreibern meldet unter anderem Metronom wetterbedingte Ausfälle auf der Strecke Lüneburg-Hamburg. Erixx fährt wegen einer defekten Weiche bis auf Weiteres nicht regulär zwischen Braunschweig, Vienenburg und Bad Harzburg. Der Fernverkehr war zunächst weniger eingeschränkt, Verspätungen und Ausfälle seien aber möglich, so die Deutsche Bahn.

Zugreisende sollten sich vor Abfahrt informieren

Pendler und Reisende sollten sich weiterhin vor Fahrtantritt im Internet über die Verkehrslage informieren. Auskünfte zu aktuellen Zugverbindungen gibt es auf den Service-Seiten der Unternehmen:

Videos 1 Min Bremerhaven: Erstmals seit 2010 wieder Eisbrecher im Einsatz Die "Albatros" durchbricht im Neuen Hafen die Eisdecke, damit die dort liegenden Schiffe keinen Schaden davontragen. 1 Min

Probleme beim Nahverkehr mit Bus und Straßenbahnen

Um Fahrgäste nicht zu gefährden, wird im Landkreis Hameln-Pyrmont ab 16 Uhr der Busverkehr eingestellt. Bereits um 14 Uhr endet deshalb der Präsenzunterricht an Schulen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Aus anderen Regionen sind bislang keine tagesaktuellen Einschränkungen bekannt. Unterdessen fahren im Landkreis und in der Stadt Osnabrück die Busse seit heute wieder - teilweise jedoch nur auf verkürzten Linien. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst der Ferienfahrplan. In Hannover ist der Stadtbahnverkehr wieder angelaufen. Der Frost hatte Betonplatten auf den Stadtbahnstrecken angehoben und so den Betrieb unmöglich gemacht. Im Landkreis Hildesheim fahren die Busse wie an Sonntagen, allerdings können nicht alle Linien und Haltestellen bedient werden.

Mehrere Elb- und Inselfähren stellen Betrieb ein

Auch auf den Fährverkehr hat der Wetterwechsel Einfluss: Im Binnenland hat die Elbfähre in Bleckede (Landkreis Lüneburg) wegen des Eisgangs bis auf Weiteres den Betrieb eingestellt. An der Elbe fallen bis zum späten Mittag alle Fahrten zwischen Wischhafen (Landkreis Stade) und dem schleswig-holsteinischen Glückstadt aus - Grund ist hier allerdings das Niedrigwasser. An der Küste kommen Eisgang und Niedrigwasser zusammen: Nach Spiekeroog und Juist fährt heute gar kein Schiff, nach Wangerooge heute und morgen nicht. Das teilten die Reedereien und die Deutsche Bahn mit. Im Fährverkehr zu den anderen Inseln müssen die Gäste mit veränderten Abfahrtzeiten rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.02.2021 | 16:00 Uhr