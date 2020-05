Stand: 17.05.2020 22:33 Uhr - NDR Fernsehen

92 Corona-Fälle in Fleisch-Zerlegebetrieb in Dissen

Wegen zahlreicher Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft setzt ein fleischverarbeitender Betrieb im niedersächsischen Dissen vorerst am Montag die Produktion aus. Tests im Rahmen einer landesweiten Abstrichaktion hatten ergeben, dass 92 Mitarbeiter des Betriebs infiziert sind, wie der Landkreis Osnabrück am späten Sonntagabend mitteilte. Die betroffenen Mitarbeiter sowie deren Kontaktpersonen würden in Quarantäne geschickt, hieß es. Mit dem Land Niedersachsen werde nun das weitere Vorgehen beraten - dabei stehe die Frage im Fokus, "ob das Unternehmen einen systemrelevanten Bereich der Lebensmittelindustrie darstellt."

Ermittlung der Kontaktpersonen läuft weiter

62 der positiv Getesteten wohnen den Angaben zufolge im Landkreis Osnabrück, teilweise in Sammelunterkünften. "Unter ihnen sind zahlreiche Kräfte, die von Subunternehmen beschäftigt werden." Die Ermittlung der Kontaktpersonen war den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen. Es soll den Angaben zufolge verhindert werden, dass Kontaktpersonen in anderen Betrieben der Fleischindustrie eingesetzt werden und dort möglicherweise das Virus weiterverbreiten. Man habe außerdem die Kreise Vechta in Niedersachsen sowie Gütersloh, Steinfurt und Wesel in Nordrhein-Westfalen informiert, "in denen die weiteren 30 positiv Getesteten wohnen", teilte der Landkreis Osnabrück mit.

In Telefonkonferenzen war das Vorgehen mit den Niedersächsischen Ministerien für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungstellung sowie für Inneres und Sport als auch mit dem Landesgesundheitsamt Niedersachsen abgestimmt worden.

Corona-Hotspot: Schlachthöfe NDR Info - 13.05.2020 14:00 Uhr In einem Betrieb in Bad Bramstedt sind mehr als 100 Mitarbeiter infiziert. Sie leben dicht gedrängt in Sammelunterkünften. Die Fleischindustrie steht in der Kritik und war Thema im Landtag.







Ganze Reihe von Fällen in Fleischindustrie

In mehreren deutschen Schlachthöfen war die Krankheit Covid-19 zuletzt ausgebrochen, etwa in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein sowie den nordrhein-westfälischen Städten Coesfeld und Oer-Erkenschwick. Die Fleischindustrie steht wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen bereits seit vielen Jahren in der Kritik.

