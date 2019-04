Stand: 23.04.2019 06:38 Uhr

OB-Wahl in Rostock: Noch 300 Wahlhelfer gesucht

Für die anstehenden Europa- und Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern braucht Rostock noch etwa 300 Wahlhelfer. Der Großteil sei aber gefunden, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze NDR 1 Radio MV. Insgesamt brauche man 1.900.

OB-Wahl: Rostock voller Wahlplakate















Behördenmitarbeiter werden verpflichtet

Um die fehlenden 300 Wahlhelfer zu finden, werde weiterhin Werbung betrieben. In den kommenden Tagen werden zudem erste Berufungen an Behörden in Rostock verschickt. Es handele sich dabei um eine zufällige Auswahl aus den von den Behörden übersandten Personallisten, so Kunze. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können als Wahlhelfer verpflichtet werden.

Neue Software für schnelle Ergebnisse

Barrierefreier Zugang ist nach Angaben des Stadtsprechers bei gut 90 Prozent der Wahllokale gewährleistet. Damit das Wahlergebnis schnell und vor allem detailliert zur Verfügung gestellt werden kann, kommt dieses Jahr eine neue Software zum Einsatz. Am 26. Mai finden in Mecklenburg-Vorpommern Kommunalwahlen und die Wahl zum Europäischen Parlament statt.

