Rettungshubschrauber bei Schwerin: Standort sorgt für Unverständnis

Kommt es in Westmecklenburg zu Notfällen, soll künftig ein neuer Rettungshubschrauber schneller helfen und retten - und zwar aus der Nähe von Schwerin, in Pampow. Dieser Standort sorgt aber vor allem im Landkreis Nordwestmecklenburg für viel Diskussionen.

Ging es bei der Standortwahl eines neuenRettungshubschraubers in Westmecklenburg wirklich um Fakten oder doch um andere Dinge? Diese Frage stellt Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) im April 2024 an das zuständige Sozialministerium von Stefanie Drese (SPD).

Herren Steinfeld laut Schomann besser geeignet als Pampow

Im Mittelpunkt so einer wichtigen Entscheidung dürfe eigentlich nur eine Sache stehen: Die beste Versorgung aller Bürger in Westmecklenburg, heißt es von Schomann. Und das wäre demnach ein Ort in seinem Landkreis - zum Beispiel in Herren Steinfeld. Dass der Rettungshubschrauber zukünftig aber nun in Pampow bei Schwerin starten soll, überrasche ihn. Denn ausgewertete Daten würden eine andere Sprache sprechen.

Sozialministerium favorisiert Pampow

Im Sozialministerium ist man sich laut einem Schreiben, das dem NDR vorliegt, allerdings sicher, dass die meisten Faktoren für den Standort Pampow im Landkreis Ludwigslust-Parchim sprechen. Dazu gehören zum Beispiel die Windrichtungen, die Lärmbelästigung oder auch die schnelle Wasserrettung. Die endgültige Entscheidung soll spätestens bis Oktober fallen, heißt es aus dem Ministerium.

