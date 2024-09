Brisantes Traditionsduell: Hansa Rostock zu Gast bei Dynamo Dresden Stand: 19.09.2024 16:39 Uhr Der FC Hansa Rostock sehnt weiterhin den ersten Sieg in der Drittliga-Saison herbei. Gelingt dieser ausgerechnet am Sonnabend bei Spitzenreiter Dynamo Dresden. Der NDR zeigt die Partie ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de.

Immerhin war Damian Roßbach zur Stelle gewesen. Hätte der Abwehrspieler in der 86. Minute des Heimspiels gegen Waldhof Mannheim (1:1) nicht den Ausgleich erzielt, hätte es wohl deutliche Ansagen vonseiten der Hansa-Fans an das gesamte Team gegeben. So aber erhielten die Spieler von ihren Anhängern nach dem fünften Drittliga-Spiel ohne Sieg Worte der Aufmunterung und vor allem der Motivation für das Gastspiel bei Dynamo Dresden am sechsten Spieltag. Das Duell mit den Schwarz-Gelben ist wegen der langen Tradition, der vielen gemeinsamen Jahre in der DDR-Oberliga, ein ganz besonderes.

Hansa stellt schwächsten Angriff der Dritten Liga

Gelänge dort am Sonnabend (14 Uhr) ein Sieg, würden viele Hansa-Anhänger das bisherige Abschneiden des Zweitliga-Absteigers in der Dritten Liga wohl mit mehr Nachsicht betrachten. Bisher sieht es wirklich nicht gut aus: In fünf Spielen reichte es nur zu drei Unentschieden und damit drei mageren Punkten. Zudem stellen die Mecklenburger mit drei Toren den schwächsten Angriff der Liga. Als Drittletzter geht es somit zur SG Dynamo, die in der Tabelle ganz oben steht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hollerbach: "Dynamo ist für mich ein klarer Aufstiegsfavorit"

"Wir spielen jetzt gegen den Primus", sagte Hansa-Trainer Bernd Hollerbach am Donnerstag. "Dynamo ist für mich ein klarer Aufstiegsfavorit. Das ist eine starke Mannschaft, auch in der Breite, die uns in der Entwicklung momentan einen Schritt voraus ist. Aber in einem Derby ist es oft so, dass die Tabelle keine große Rolle spielt."

"Wenn wir clever und mutig agieren, können wir etwas mitnehmen." Hansa-Trainer Bernd Hollerbach

Zumal der 54-Jährige bei seinem Team in den vergangenen Wochen Entwicklungen registriert hat. "Die Einstellung wird immer besser. Irgendwann wird man dann auch belohnt. Es fehlt nicht viel dafür. Wenn wir clever und mutig agieren, können wir etwas mitnehmen."

Fast 3.000 Hansa-Fans in Dresden

Natürlich wisse er auch, dass in Dresden eine besondere Atmosphäre auf ihn und sein Team warte. Hollerbach: "Wie bei uns, wird auch dort die Heimmannschaft nach vorne gepeitscht. Aber wir bringen ja auch fast 3.000 Leute mit. Wir sind da nicht alleine - und denen wollen wir etwas bieten."

Mögliche Aufstellungen:

Dynamo Dresden: Schreiber - Kammerknecht, Casar, Bünning - Lemmer, Hauptmann, Menzel, Heise - Batista Meier - Daferner, Meißner

FC Hansa Rostock: Uphoff - Gebuhr, Gürleyen, Roßbach - Neidhart, Schuster, Dirkner, Rossipal - Lebeau - Naderi, Haugen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.09.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga