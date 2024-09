Stand: 20.09.2024 11:00 Uhr Stralsunder Bürgergarten hat neuen Betreiber

Der Bürgergarten in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist nach einem Rechtsstreit wieder in den Händen der Stadt. Der ehemalige Pächter habe das Objekt übergeben, teilte die Stadt mit. Laut Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) soll der Bürgergarten zur kommenden Saison wiedereröffnet werden. Künftig werde sich die städtische Gesellschaft Stralsunder Innovation Consult (SIC) um den Bürgergarten kümmern. SIC-Geschäftsführer Maximilian Schwarz sagte, dass bis zur Eröffnung noch viel zu tun sei, nachdem der Bürgergarten rund eineinhalb Jahre geschlossen war. Ab der neuen Saison 2025 soll es eine einfache und bezahlbare Gastronomie geben. Ganz nach dem Motto "Fair für alle", so SIC-Geschäftsführer Schwarz. Aktuell werde außerdem geprüft, in wie weit Kinder- und Jugendarbeit im Bürgergarten stattfinden kann, unter anderem mit dem Stralsunder Kanu Club, der den Knieperteich bereits in der Vergangenheit für sein Training genutzt hat. Viele Stralsunderinnen und Stralsunder hatten befürchtet, dass die fast 200-jährige Tradition des Bootsverleihs am Knieperteich zu Ende gehen könnte, wenn der Bürgergarten nicht weiterbetrieben wird. Zumal der Teich seit Jahren verlandet. Die SIC prüfe derzeit, ob und wie sich ein Bootsverleih an dem Standort künftig umsetzen ließe.

Weitere Informationen Streit um Stralsunder Bürgergarten endet mit einem Vergleich Die Stadt Stralsund kündigte dem Betreiber Bert Linke fristlos. Vor dem Landgericht einigten sich jetzt beide Seiten auf einen Vergleich. mehr

Weitere Informationen 1 Min Stralsund: Prozess um Bootsverleih am Knieperteich gestartet Ein Güteverfahren war Anfang des Jahres gescheitert. Beide Parteien schlossen heute einen Vergleich unter Vorbehalt. 1 Min

Weitere Informationen 3 Min Stralsund: Ärger um den Bootsverleih am Knieperteich Grund ist der Zustand der Stralsunder Teiche. Die versanden immer mehr und können von Ruderbooten nicht mehr befahren werden. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 20.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen