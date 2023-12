Kuna packt an - für die Vereine in unserem Land Stand: 29.12.2023 08:00 Uhr Die Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV unterstützt Vereine in Mecklenburg-Vorpommern. Jeden Monat haben Sie die Chance auf monatlich 2.000 Euro für ein Vereinsprojekt. Hier geht es zur neuen Anmeldung.

Seit vielen Jahren unterstützt der NDR in Mecklenburg-Vorpommern Vereine im Mecklenburg-Vorpommern. NDR 1 Radio MV lost jeden Monat einen Verein aus, der sich über eine Finanzspritze freuen darf. Immer am letzten Freitag jedes Monats gibt es weiter die Chance auf 1.000 Euro für Vereine in unserem Land. Ab Januar 2024 können Sie mit vereinten Kräften den Gewinn verdoppeln und insgesamt 2.000 Euro für Ihr Vereinsprojekt gewinnen. Hier können Sie sich neu anmelden und mit etwas Glück über Hilfe von Stefan Kuna freuen.

Kuna packt an - für die Vereine in unserem Land

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Vereine. Sie spielen eine besonders wichtige Rolle für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Egal, welches Vereinsprojekt schon lange umgesetzt werden soll, ob neuer Anstrich für das Vereinsheim, neue Vereins-Trikots oder ein richtig schönes Kinderfest - Stefan Kuna packt an - für die Vereine in unserem Land.

Geld für Ihren Verein - So können Sie mitmachen

Neues Jahr, neues Glück, neuer Lostopf: Bewerben Sie sich ab sofort - ein Mal für das ganze Jahr - über das neue, unten stehende Formular. Wenn Ihr Verein dann am jeweils letzten Freitag des Monats (zwischen 5 und 10 Uhr) genannt wird, schnell in der Stefan Kuna Show anrufen unter (01375) 80 80 80 (14 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.). Denn von nun an haben Sie und alle Vereinsmitglieder für die Dauer von drei Hits Zeit, sich zunächst 1.000 Euro für Ihr Vereinsprojekt zu sichern.

Gemeinsam Vereinsaufgabe lösen und Gewinn verdoppeln

Mit vereinten Kräften können diese 1.000 Euro noch verdoppelt werden. Dafür bekommt Ihr Verein von der Stefan Kuna Show eine Vereinsaufgabe. Wird diese Aufgabe innerhalb einer Woche erfolgreich gelöst, gewinnt der Verein insgesamt 2.000 Euro. Die Gewinne werden von unserem Kooperationspartner, der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe zur Verfügung gestellt.

Ab sofort neu anmelden!

Wo kann Stefan Kuna noch einen Rettungsring werfen? Lassen Sie es uns wissen und schildern Sie über das unten stehende Formular, welcher Verein im neuen Jahr dringend 2.000 Euro gebrauchen kann. Viel Glück und Erfolg bei "Kuna packt an - für die Vereine in unserem Land"!

Schreiben Sie uns!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 29.12.2023 | 08:10 Uhr