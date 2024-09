Stand: 20.09.2024 14:30 Uhr Grabow: Unbekannter spricht Kind an - Polizei sucht Zeugen

In Grabow bei Ludwigslust soll ein unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag einen 9-jährigen Jungen auf verdächtige Weise angesprochen haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr in der Nähe der Straße Am Finkenberg. Der Mann, etwa 30 bis 40 Jahre alt, soll versucht haben, den Namen des Kindes zu erfragen und ist dann in Richtung Kleingartenanlage abgebogen. Der Mann soll schwarze Kleidung getragen haben, er soll zudem kurze Haare und einen Bart haben. Bislang stützen sich die Ermittlungen allein auf die Aussagen des Kindes, so die Polizei. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Informationen nimmt die Polizei Ludwigslust unter der (03874) 41 10 entgegen.

