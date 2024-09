Evangelische Kirche feiert in Greifswald 75 Jahre Kirchentag Stand: 19.09.2024 15:21 Uhr Christen aus ganz Deutschland kommen zu einem kleinen Kirchentag in Greifswald zusammen. Gefeiert wird die Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchentages vor 75 Jahren. Das Motto "Friede sei mit dir" ist aktueller denn je.

von Martina Rathke

Eine Tagung, Gottesdienste, Andachten und eine Aktion mit großem Symbolwert: In Greifswald kommen heute und morgen Christen aus ganz Deutschland zu einem kleinen Kirchentag zusammen. Auf dem Treffen soll die Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchentages gefeiert werden. Die Idee stammt von Reinold von Thadden-Trieglaff, der in Pommern wirkte. Das Jubiläum wird damit in der Heimat des Kirchentag-Begründers gefeiert.

Das Motto sei aktueller-, die Situation schlimmer denn je

Thematisch geht es um einen Schwerpunkt, der auch die politischen Debatten in diesen Tagen bestimmt: "Friede sei mit dir" lautet das Motto, ein Wunsch und Zuspruch aus der Ostergeschichte. Mut machend in Zeiten der Verunsicherung, so heißt es. "Wir haben das Motto vor zwei Jahren kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges gewählt, weil es damals das brennendste Thema war“, sagt die Greifswalder Dompastorin und Mitorganisatorin des Treffens, Beate Kempf-Beyrich. Das Thema sei leider aktueller- und die Situation schlimmer denn je.

Tagung beleuchtet friedensethische Fragen

Die Laienbewegung in Form des Kirchentages war eine Reaktion auf die Erfahrungen der Zeit des Nationalsozialismus und des fehlenden Widerstandes. Friedensdebatten prägten seitdem die Kirchentage. Auf einer Fachtagung unter dem Motto "Auf der Suche nach Frieden: Debatten auf den Kirchentagen in Ost und West seit 1949" wollen Theologen friedensethische Fragen diskutieren. Sie werden die Friedensdebatten vergangener Kirchentage betrachten und greifen die Gedanken vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, des Ost-West-Konflikts, des Vietnam-Krieges bis hin zu gegenwärtigen Herausforderungen von Gewalt und Krieg wieder auf.

"Christen sind Protestleute gegen Tod und Krieg"

Die Christen wollen dazu auf dem Kirchentag in Austausch treten. "Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod und gegen den Krieg", sagte Dompastorin Beate Kempf-Beyrich in ihrer Predigt im Dom St. Nikolai in Greifswald. Kann ein Christ Waffenlieferungen an die Ukraine mit seinem Glauben vereinbaren? Eine schwierige Frage, die die Christen in Greifswald bewegt. Käthe Lange, die den Gottesdienst besuchte, sagt: "Ich bin dagegen, immer mehr Waffen anzuschaffen und weiterzuschicken. Kirche sollte die Themen übernehmen, die wichtig sind. Da ist ein Kirchentag auch eine Ermutigung."

Menschenkette und Friedenstaube als Zeichen

Eröffnet wird der Kirchentag am Freitagabend mit einem Gottesdienst im Dom. Predigen wird Bischof Tilmann Jeremias. Zentraler Veranstaltungsort des Kirchentags-Jubiläums wird dann am Samstag der Marktplatz sein – mit einer Andacht, Gesprächen und Konzerten. Symbolisch soll zum Abschluss eine Menschenkette rund um den Marktplatz gebildet und ein Transparent mit einer Friedenstaube ausgebreitet werden.

