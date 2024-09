25 Jahre Succow Stiftung: "Wir haben viel Gutes erreicht" Stand: 20.09.2024 11:20 Uhr Vor 25 Jahren gründete der Naturschützer Michael Succow eine Stiftung, die sich weltweit engagiert. Das Startkapital von 100.000 D-Mark stammte aus einem berühmten Umweltpreis. Nun wird in Greifswald gefeiert.

Mit einem Festakt feiert die nach ihrem Gründer benannte Michael Succow Stiftung heute ihr 25-jähriges Engagement für Natur- und Klimaschutz. Der inzwischen 83-jährige Succow hatte 1997 den Alternativen Nobelpreis erhalten und mit dem Preisgeld von 100.000 D-Mark die Stiftung gegründet. Ende März 1999 erhielt die Stiftung ihre Anerkennung und nahm dann im Laufe des Jahres die Arbeit auf.

Greifswalder Experten auf vier Kontinenten aktiv

Die Succow-Stiftung arbeitet nach eigenen Angaben an Projekten auf vier Kontinenten etwa für den Klimaschutz und die nachhaltige Landnutzung. Gleichzeitig bemüht sie sich darum, Landschaften unter Schutz zu stellen, so etwa in der mongolischen Steppe, in Äthiopien oder Georgien.

Umfangreiche DDR-Gebiete für Naturschutz gesichert

Michael Succow ist vor allem als Moorexperte bekannt. In der Wendezeit hatte er in großem Umfang Gebiete für den Naturschutz gesichert. Für diese einmalige Leistung erhielt er 1997 den Right Livelihood Award - bekannt als Alternativer Nobelpreis. Anfangs kümmerte sich die Stiftung in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion um die Sicherung von Nationalparks und Biosphärenreservaten. "Es geht mir heute nicht mehr allein um den Schutz der Natur, sondern um die Zukunftsfähigkeit unserer Zivilisation", erklärte Succow im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung.

Greifswald ist heute ein Zentrum der Moor-Forschung

Aufgewachsen in Brandenburg als Sohn eines Landwirts promovierte Michael Succow 1970 in Greifswald im Fach Biologie. Den Vorsitz des Stiftungsrates hat er 2021 an seine Tochter Kathrin Succow übergeben. Greifswald gilt inzwischen, auch durch das Engagement Succows, als ein Zentrum der Moor-Expertise. Zu dem Festakt hatte sich neben Vertretern der Stiftung unter anderem auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) angekündigt.

