Stand: 20.09.2024 14:00 Uhr Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Neubrandenburg

Im Reitbahnviertel in Neubrandenburg ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Darüber informierte die Polizei. Der Automat im Reitbahnweg in unmittelbarer Nähe zu einem Kiosk wurde vermutlich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen von einem oder mehreren bisher Unbekannten angegriffen. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Herumliegende Zigarettenschachteln wurden sichergestellt. Zeugen, die im Tatzeitraum einen lauten Knall wahrgenommen haben oder verdächtige Personen an dem Automaten beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 20.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte