Zu trocken: Vorzeitige Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern

Stand: 30.06.2022 10:00 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat früher als sonst die Getreideernte begonnen. In der Regel beginnt die Getreideernte in MV erst in etwa einer Woche. Grund ist laut Bauernverband die anhaltende Trockenheit.