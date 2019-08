Stand: 06.08.2019 15:44 Uhr

Zahl der Drogendelikte in MV auf Höchststand

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Zahl der aufgedeckten Drogenvergehen im Jahr 2018 einen neuen Höchststand erreicht. Fast 6.700 Fälle nahm die Polizei demnach im vergangenen Jahr auf - ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist ein neuer Höchststand seit Beginn der Erfassung dieser Delikte erreicht. Auch der Anteil von Rauschgiftdelikten an der Gesamtkriminalität hat zugenommen - von 5,4 Prozent auf 6,1 Prozent innerhalb eines Jahres.

Häufig Besitz geringer Mengen Cannabis

Allerdings sind viele Fälle eher klein, denn schon der Besitz einiger Gramm Cannabis gilt als Straftat. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wandte sich in diesem Zusammenhang gegen Forderungen nach einer Cannabis-Legalisierung. Er sagte, Besitz, Anbau und Handel würden strafbar bleiben müssen. Die psychischen und physischen Auswirkungen des Konsums von Cannabis würden vor allem von Jugendlichen immer noch unterschätzt.

Kontrollierte Freigabe von Cannabis gefordert

Der Linken-Politiker Torsten Koplin forderte hingegen eine kontrollierte Freigabe von Cannabis für Erwachsene. Mecklenburg-Vorpommern könne dafür eine Modellregion sein - die Verbotspolitik ist nach seiner Ansicht gescheitert.

