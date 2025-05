Stand: 09.05.2025 15:28 Uhr Neubrandenburg: Viele Aussteller am Tag der Gesundheit auf Marktplatz

Rund 40 Aussteller haben am Freitag auf dem Marktplatz in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Angebote zum Thema Gesundheit präsentiert . Es war der Höhepunkt und zugleich Abschluss einer Gesundheitswoche der Mecklenburgischen Seenplatte. Jeder 7. Heranwachsende in der Region ist laut Gesundheitsamt übergewichtig. Die AOK zum Beispiel präsentierte deshalb Angebote, um Menschen zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Im Blickpunkt der Gesundheitstage waren auch psychische Erkrankungen. In jeder dritten Familie gibt es Betroffene - Tendenz steigend. Auslöser ist oft eine Sucht nach Medikamenten, Alkohol oder Drogen. Zudem werden die Menschen in der Seenplatte immer älter. Für sie gab es zahlreiche Hilfsangebote. Vor allem wie auch Ältere mobil bleiben können.

