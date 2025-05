Stand: 09.05.2025 16:00 Uhr Letzte Chance auf Klassenerhalt für SG-Uni Greifswald/Loitz

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Ostsee-Spree könnte noch mal spannend werden: Die Handballer der SG Uni Greifswald/Loitz haben bei ihrem letzten Saisonspiel am Sonnabend noch die Gelegenheit auf die Überraschung. Sie empfangen die SG Hermsdorf-Waidmannslust aus Berlin und können bei einem Sieg den Klassenerhalt schaffen. Dabei haben es die Loitzer allerdings nicht mehr in ihrer eigenen Hand. Sie sind auf Schützenhilfe vom Tabellennachbarn Fortuna Neubrandenburg angewiesen. Die Neubrandenburger müssen parallel ebenfalls ihre Partie beim MTV Altlandsberg gewinnen. Außerdem muss am Ende die Tordifferenz zwischen Loitz und Altlandsberg zugunsten der Vorpommern stimmen. Von dieser Abstiegsrechnung wollen sich die Loitzer aber nicht ablenken lassen. Sie wollen vor den heimischen Zuschauerrängen alles auf das Feld bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald