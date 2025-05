Stand: 09.05.2025 15:00 Uhr Warnemünder Verein startet in 1. Segel-Bundesliga

In Kiel ist am Freitag die neue Saison der 1. Segel-Bundesliga gestartet. Bis Sonntag kämpfen 18 Mannschaften um vordere Platzierungen. Mit dabei ist auch wieder der Akademische Segelverein Warnemünde als einziger Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Für den Verein ist es die mittlerweile fünfte Saison in der höchsten deutschen Segel-Klasse. Im Vorjahr hat das Team im Endklassement Platz 13 belegt. Auch in diesem Jahr steht der Klassenerhalt auf der Agenda. Insgesamt gibt es in der 1. Bundesliga bis Anfang November sechs Regatta-Wochenenden, die aus Kostengründen je dreimal in Kiel und dreimal in Berlin stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Segeln