Wohnhaus in Möllenhagen abgebrannt - Frauenleiche gefunden Stand: 08.08.2022 06:22 Uhr Bei dem Brand eines Eigenheims in Möllenhagen ist an dem Haus eine Frauenleiche gefunden worden. Die Ermittlungen zum Hergang und zur Ursache des Brandes sollen am Vormittag beginnen.

In Möllenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus abgebrannt. Dabei ist eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Leiche der Frau sei im Bereich eines Carports in der Nähe des Einfamilienhauses gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bei der Verstorbenen soll es sich um eine nahe Verwandte eines 58-jährigen Ehepaares handeln, dem das abgebrannte Haus gehört. Die beiden Eheleute blieben unverletzt.

Ermittlungen sollen am Vormittag beginnen

Die Freiwilligen Feuerwehren Waren, Möllenhagen, Penzlin, Lehsten, Kraase und Marihn waren mit rund 80 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Wegen der Hitze können die Kriminalpolizei und ein Brandursachenermittler frühestens am Vormittag mit ihrer Arbeit beginnen. Das Haus ist einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird vorerst auf 250.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.08.2022 | 06:00 Uhr