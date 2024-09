Stand: 20.09.2024 15:45 Uhr Rostocker Gymnasium mit Super-Sporthalle

Eine Sporthalle für 6,5 Millionen Euro für die private Christophorusschule in Rostock. Vor allen Dingen aus Eigenmitteln finanziert soll sie aber nicht nur für die Sportförderung der 1.500 Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Sechs Millionen Euro hat die Schule selbst aufgebracht. Dazu kommen noch rund 600.000 Euro Förderung vom Land. Am Ende steht jetzt eine überdachte Sportstätte, die internationalen Ansprüchen genügt. Die 25 x 44 m große Hallenfläche kann in 4 Teilbereiche getrennt und parallel genutzt werden. Und sie soll sich selbst finanzieren. So haben sich bereits die Nachwuchsteams der Seawolves in den Nutzungsplan eintragen lassen. Und die Sportschule hat großes vor. „Mit der neuen Halle bewerben wir uns für die Goalball WM 2026 in Rostock", sagte Schulleiter Steffen Kästner gegenüber NDR 1 Radio MV.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock